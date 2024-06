Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 53,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 53,80 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.578.620 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,00 EUR) erklomm das Papier am 24.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,23 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Covestro-Aktie.

