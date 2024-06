Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 54,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 54,20 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.566 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 55,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2023 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 18,86 Prozent sinken.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,13 EUR.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,856 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Covestro-Aktie stark: Covestro verhandelt jetzt doch mit Adnoc über mögliche Übernahme