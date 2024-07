Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 54,70 EUR.

Das Papier von Covestro befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 54,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 54,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,68 EUR. Bisher wurden heute 103.145 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. 1,76 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,223 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,825 EUR je Covestro-Aktie.

