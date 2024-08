Covestro Aktie News: Covestro legt am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR.

Die Covestro-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 53,84 EUR. Bei 53,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 42.739 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 20,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,412 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag