Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,52 EUR.

Mit einem Wert von 53,52 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie um 09:04 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,54 EUR an. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 53,52 EUR ein. Bei 53,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.518 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 20,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,412 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag