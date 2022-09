Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 29,04 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,08 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 28,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 27.920 Stück.

Bei 60,24 EUR markierte der Titel am 01.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 51,79 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 28,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 1,86 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 47,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 02.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.703,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.956,00 EUR in den Büchern standen.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,48 EUR je Aktie belaufen.

