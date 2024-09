Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,24 EUR.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 54,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 54,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.260 Covestro-Aktien.

Bei 56,90 EUR markierte der Titel am 28.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 4,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 17,83 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,492 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

