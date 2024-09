Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Nachmittag

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 54,98 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 54,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 55,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,12 EUR. Bisher wurden heute 368.764 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 57,33 EUR.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,492 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

