Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 40,92 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 41,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.145 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,07 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,00 EUR.

Am 01.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 1,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.007,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.338,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

