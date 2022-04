Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 07:32 Uhr 1,0 Prozent auf 40,38 EUR.

Am 01.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 32,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 39,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 2,18 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,00 EUR.

Am 01.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 1,68 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.007,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2022 veröffentlicht. Am 27.07.2023 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro