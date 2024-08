Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,64 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,64 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,92 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.931 Covestro-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,57 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,413 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Covestro-Aktie legt zu: Adnoc könnte wohl zeitnah Milliarden-Offerte für Covestro vorlegen