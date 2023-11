Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Covestro

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 48,68 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 48,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,00 EUR. Bisher wurden heute 6.581 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,75 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,508 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Covestro von vor 5 Jahren angefallen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Abgaben