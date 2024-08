Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 55,46 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,64 EUR zu. Bei 55,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.898 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 19,64 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je Covestro-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,413 EUR je Aktie ausweisen dürften.

