Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 54,62 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 54,62 EUR. Bei 54,40 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,80 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.581 Stück gehandelt.

Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,75 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Covestro die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,725 EUR in den Büchern stehen haben wird.

