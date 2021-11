Ausverkauf: DAX dämmt Verluste moderat ein - herber Abschlag bleibt

Der DAX wird am Freitag von den Sorgen vor einer neuen COVID-19-Variante belastet. Er startete 3,35 Prozent im Minus bei 15.383,90 Punkten. Im weiteren Verlauf geht es noch weiter nach unten: Im bisherigen Tagestief bis auf 15.282,69 Zähler. Aktuell verliert der deutsche Leitindex 2,84 Prozent auf 15.466,20 Einheiten.

Damit erweisen sich jedoch die jüngsten Stabilisierungsversuche im deutschen Leitindex nur als kurzes Strohfeuer - und die bereits in der vergangenen Woche begonnene Kurskorrektur nach der mehrwöchigen Rekordrally setzt sich fort.

Neue Corona-Sorgen drücken auf Börsenlaune

"Das weiter dynamische Infektionsgeschehen in Deutschland in Kombination mit der neuen Virusmutation bringt nun auch an der Frankfurter Börse das Fass zum Überlaufen", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Am deutschen Aktienmarkt belasteten neben der charttechnisch geprägten Korrektur zuletzt die wieder verschärfte Corona-Lage hierzulande ebenso wie die Konjunktursorgen. Der bereits Anfang Oktober begonnene Aufwärtstrend mit immer neuen Rekorden im deutschen Leitindex brach damit bereits in der vergangenen Woche jäh ab. Mit dem aktuellen Kursverlusten rutscht der DAX nunmehr in die Nähe der exponentiellen 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend angibt.

Rote Vorzeichen auch in Asien

Zuvor hatte auch in Asien die Virusmutation den letzten Handelstag der Woche verdorben und für teils hohe Kursverluste gesorgt. Rar dürften hingegen im Handelsverlauf die Impulse aus den USA sein, da nach dem gestrigen Feiertag "Thanksgiving" viele Anleger ein verlängertes Wochenende einlegen. An der Wall Street findet zudem nur ein verkürzter Handel statt.

Experten befürchten nun, dass die Variante B.1.1.529 wegen ihrer ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Nachdem etwa Großbritannien bereits Flüge aus Südafrika und fünf anderen Nachbarländern gestoppt habe, dürften andere Länder diesem Beispiel folgen, vermutet Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) rechnet damit, dass wegen der neuen Corona-Variante "in Kürze" der Flugverkehr auch aus Deutschland ins südliche Afrika unterbrochen werden muss, wie er am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin erläuterte. Israel hat den Flugverkehr in die Region ebenfalls bereits vorsorglich eingeschränkt.

