CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der CureVac-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 4,15 EUR.

Die CureVac-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 4,15 EUR. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 4,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 4,05 EUR. Mit einem Wert von 4,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 8.841 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 16,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 2,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 940000,00 USD in den Büchern – ein Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 13,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,475 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers