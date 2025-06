D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag tiefrot

05.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 7,9 Prozent auf 16,41 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,9 Prozent auf 16,41 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,47 USD. Bisher wurden via New York 1.389.421 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 19,76 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 20,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,75 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 95,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 15,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,46 Mio. USD erwirtschaftet worden. Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,172 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave-Aktie fällt: Keine neuen Kurstreiber - Kippt die Stimmung im Quantencomputing-Sektor? Quantum eMotion-Aktie Nach Kurssprung in Rot: Neuer Quantenchip und TSMC-Deal D-Wave-Aktie knickt ein: Manager verkaufen große Aktienpakete

