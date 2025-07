D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,93 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 15,93 USD abwärts. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,92 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,51 USD. Zuletzt wechselten 1.191.253 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 19,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 95,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Insider-Verkäufe belasten - D-Wave-Aktie nach Kurseinbruch weiter schwächer

D-Wave-Aktie nach Kurseinbruch auf Erholungskurs

D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Wie lange hält sich der Schwung nach der Kapitalerhöhung?