Daimler-Aktie aktuell: Daimler mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.557 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Daimler-Aktie bei 79,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 647.986 Daimler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 80,41 EUR markierte der Titel am 07.06.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2020 erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,53 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler einen Gewinn von 10,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

