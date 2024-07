Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,30 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,30 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,24 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 189.504 Stück.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 27,72 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Daimler Truck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

