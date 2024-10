Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 33,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 33,40 EUR. Bei 33,67 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 33,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 171.806 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 29,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Mrd. EUR gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

