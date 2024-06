Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,25 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,25 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.598 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,74 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,61 EUR je Daimler Truck-Aktie.

