Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 41,04 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 41,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 456.546 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,45 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,85 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,45 Mrd. EUR.

Am 01.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,90 EUR im Jahr 2025 aus.

