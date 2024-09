Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Mittwochvormittag

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 32,24 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 32,24 EUR nach. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,23 EUR. Bei 32,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.829 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,77 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Mit Abgaben von 13,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. EUR, gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

