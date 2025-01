Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 36,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 36,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 37,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.615 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 29,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,12 EUR fest.

