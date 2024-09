Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 31,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 31,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,49 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.922 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,16 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie fester: Daimler Truck-CEO tritt per Ende September unerwartet zurück

Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Outperform ein

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich zum Start schwächer