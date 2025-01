Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,19 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,19 EUR. Bei 38,22 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.738 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

