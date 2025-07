VW-Konzern punktet in Europa mit Elektroautos und in China mit Verbrennern

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW-Konzern (Volkswagen (VW) vz) hat im zweiten Quartal dank des Aufwinds bei Elektroautos in Europa und dank der Konzentration auf Verbrenner in China weltweit etwas mehr Autos verkauft. Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 2,27 Millionen Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit liegen die Wolfsburger auch nach sechs Monaten in dieser Größenordnung im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Im hart umkämpften Elektroauto -Markt China legte VW inmitten der Rabattschlacht lokaler Hersteller den Fokus laut einem Sprecher auf die Verbrennermodelle: Obwohl es bei den E-Autos in der Volksrepublik um fast ein Drittel bergab ging, konnte VW so insgesamt die Verkäufe in den drei Monaten bis Juni um 2,8 Prozent steigern. In Europa verkaufte der Konzern mit allen Marken fast drei Viertel mehr Batterieelektrofahrzeuge (BEV - battery electric vehicle). Die Bestellungen der Elektroautos in Westeuropa zögen deutlich an, sagte Vertriebschef Marco Schubert.

Die Kernmarke VW Pkw kam im zweiten Quartal auf ein Plus von insgesamt vier Prozent. Bei Audi sieht es hingegen weiter mau aus, die Ingolstädter verzeichneten ein Minus von 8,2 Prozent. Auch bei Porsche lief es wie bereits bekannt weniger rund mit einem Rückgang um 4,3 Prozent. Von den Lkw und Bussen der Nutzfahrzeugholding TRATON lieferte VW 1,4 Prozent mehr aus als im Vorjahreszeitraum./men/stk