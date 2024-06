Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Freitagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 38,36 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 38,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,10 EUR aus. Bei 39,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.776.250 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 19,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,09 Prozent.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 03.05.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,61 EUR im Jahr 2024 aus.

