Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 32,84 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 32,84 EUR nach oben. Bei 32,97 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 375.311 Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 31,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 14,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,63 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagmittag nach

Anleger in Habachtstellung: LUS-DAX pendelt mittags um Nulllinie

Daimler Truck-Aktie schwächer: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse