Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 41,37 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 41,37 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,45 EUR zu. Bei 40,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 279.205 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

