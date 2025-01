Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 39,37 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:49 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,09 EUR. Bisher wurden heute 158.011 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

