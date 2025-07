Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Montagmittag ausgebremst

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 40,83 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 40,83 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.344 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,42 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 12,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gesucht: Neues Logistikzentrum eröffnet

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet