Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 33,42 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,42 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,60 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 238.022 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Am 01.08.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,30 EUR im Jahr 2024 aus.

