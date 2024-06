Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,14 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 38,14 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,91 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 408.508 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 EUR an.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13,20 Mrd. EUR eingefahren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,60 EUR im Jahr 2024 aus.

