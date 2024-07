Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 36,08 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,08 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 36,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 36,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.460 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,04 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 29,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,57 EUR im Jahr 2024 aus.



