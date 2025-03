Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 40,51 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,51 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 863.209 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 14,97 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 36,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,50 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

