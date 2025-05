Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag auf Höhenflug

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 39,52 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 39,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,55 EUR. Bei 38,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 775.183 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 14,70 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 14.03.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

