Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,01 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,01 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 37,91 EUR. Zuletzt wechselten 31.681 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 26,41 Prozent Luft nach unten.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen. Daimler Truck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,60 EUR je Aktie.

