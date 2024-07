Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 37,53 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 37,53 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 134.329 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 55,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

