Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Mittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 30,74 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,53 EUR nach. Mit einem Wert von 30,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100.895 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,76 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 20,29 EUR. Mit einem Kursverlust von 51,52 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,11 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

