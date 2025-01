Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 38,27 EUR abwärts.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 38,27 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,22 EUR ein. Bei 39,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 220.717 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,48 Prozent. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 29,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 1,13 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

