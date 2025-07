Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 40,12 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 40,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 40,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.753 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,56 EUR aus.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie mit Gewinnen: UBS hebt vor Quartalszahlen Kursziel für Daimler Truck an

Daimler Truck-Aktie gesucht: Neues Logistikzentrum eröffnet

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy