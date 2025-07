Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag gefragt

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,50 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,50 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,89 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,45 EUR. Bisher wurden heute 135.545 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,93 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 36,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

