Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,84 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 38,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.804 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,71 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 31,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

