Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,44 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 32,44 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,46 EUR zu. Mit einem Wert von 32,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 592.787 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 46,86 Prozent Luft nach oben. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

