Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 36,92 EUR zu. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.494 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 22,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,60 EUR je Daimler Truck-Aktie.

