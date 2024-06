Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,81 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 36,81 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 36,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.716 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,42 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,02 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Daimler Truck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,60 EUR je Aktie belaufen.

