Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 37,69 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 37,69 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,54 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 126.172 Stück.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,40 Prozent. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

