Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag in Grün

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 32,55 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 32,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 32,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.671 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 46,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 16,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

